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ATLANTICO BUSINESS

11 juin 2026

Et si les guerres ne faisaient plus peur aux marchés du pétrole ?

Rien ne va plus… Le pétrole a perdu sa vertu de marqueur de crise. Autrefois, dans les années 1970 ou 2000, une guerre ou une simple menace entraînait une flambée immédiate des prix. Aujourd'hui, les marchés réagissent quasiment à l'envers. Le pétrole n'est plus le thermomètre du monde, et on assiste peut-être à la fin du pétrole-roi.

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MOTS-CLES

pétrole , guerre , Economie , France , mondial

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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