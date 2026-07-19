POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Sophie Adenot et John McFall, le premier astronaute recruté par l'ESA en situation de handicap physique, assistent à une cérémonie de présentation de la nouvelle promotion d'astronautes de carrière de l'Agence spatiale européenne à Paris.
See image caption
See copyright

MISSIONS SPATIALES

19 juillet 2026

Et si les astronautes en situation de handicap étaient tout simplement mieux adaptés à l'espace ?

Longtemps associée à l’idée d’une condition physique parfaite, la sélection des astronautes pourrait aujourd’hui changer de perspective. Alors que l’Agence spatiale britannique prépare l’envoi en orbite de John McFall, sprinter paralympique amputé sous le genou, des chercheurs avancent une hypothèse surprenante : certaines situations de handicap pourraient constituer un avantage pour affronter les contraintes extrêmes de l’espace.

Photo of Zoe Elisabeth Swann Baillie
Zoe Elisabeth Swann Baillie Go to Zoe Elisabeth Swann Baillie page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

astronaute , science , handicap , handicapés , atouts , espace , galaxie , univers , mission spatiale , NASA , lune , terre , Mars , recrutement , entrainement , John McFall , agence spatiale britannique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Zoe Elisabeth Swann Baillie image
Zoe Elisabeth Swann Baillie

Zoe Elisabeth Swann Baillie est chercheuse associée en humanité et espace au sein de l'Université de Leicester.