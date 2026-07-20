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Une abeille butine des fleurs de lavande à Valensole, dans le sud de la France.
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MERVEILLE EVOLUTIVE

20 juillet 2026

Et si les abeilles disposaient d’une minuscule boussole magnétique pour s'orienter ?

Un nombre étonnamment élevé et très diversifié d'espèces d'abeilles – 74 sur les 96 testées – présentent des propriétés magnétiques, selon une étude que mes collègues et moi avons récemment publiée dans la revue Science Advances.

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MOTS-CLES

abeilles , écologie , science , biologie , boussole magnétique , magnétoréception

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Laura Russo
Professeure adjointe d'écologie

Laura Russo est Professeure adjointe d'écologie et de biologie évolutive, Université du Tennessee

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