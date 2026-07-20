MERVEILLE EVOLUTIVE
20 juillet 2026
Et si les abeilles disposaient d’une minuscule boussole magnétique pour s'orienter ?
Un nombre étonnamment élevé et très diversifié d'espèces d'abeilles – 74 sur les 96 testées – présentent des propriétés magnétiques, selon une étude que mes collègues et moi avons récemment publiée dans la revue Science Advances.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Laura Russo est Professeure adjointe d'écologie et de biologie évolutive, Université du Tennessee
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Laura Russo est Professeure adjointe d'écologie et de biologie évolutive, Université du Tennessee