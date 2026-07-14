REMEDE MIRACLE ?
14 juillet 2026
Et si le vaccin ARN anti-covid soignait aussi les cancers ?
Des patients cancéreux vaccinés contre la Covid survivent significativement mieux à leur immunothérapie que les non-vaccinés : c'est ce que suggère une étude publiée dans Nature, portant sur sept ans de données et deux types de tumeurs. Zoom sur un mécanisme inattendu et les conditions très précises dans lesquelles cette synergie semble opérer.
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Christopher Payan est virologue au CHU de Brest et professeur à la faculté de médecine de l'université de Bretagne Occidentale (Brest).
Il est l'un des auteurs de Mini manuel de microbiologie (Editions Dunod)
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Christopher Payan est virologue au CHU de Brest et professeur à la faculté de médecine de l'université de Bretagne Occidentale (Brest).
Il est l'un des auteurs de Mini manuel de microbiologie (Editions Dunod)