Big Brother

Et si le règlement européen sur la liberté des médias aboutissait surtout à les mettre sous tutelle…

Entré en vigueur le 8 août 2025, l’European Media Freedom Act devait garantir l’indépendance et le pluralisme des médias en Europe. Mais derrière les promesses, le texte autorise aussi les États à surveiller les journalistes, restreindre leurs enquêtes et contrôler les concentrations dans le secteur. Une mécanique qui, loin d’élargir la liberté, pourrait renforcer la tutelle politique et fragiliser la presse face aux géants numériques.