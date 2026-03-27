GUERRE PERSIQUE
27 mars 2026
Et si le changement de régime avait déjà eu lieu en Iran sans que personne ne le remarque vraiment ?
A quelques mois des midterms et alors que la guerre s’enlise au prix d’une récession mondiale, Donald Trump joue gros. Si la coalition américano-israélienne estimait qu’il suffirait d’abattre les mollahs, le retour du concret a été cuisant : il faut dire que le régime iranien n’est pas vertical, mais tentaculaire et extrêmement fragmenté. Dans ces conditions, avec qui négocier ? La montée en puissance des Gardiens de la Révolution sur le terrain, pose question quant à l’avènement possible d’une junte militaire avec qui les négociations pourraient s’avérer encore plus complexes.
8 min de lecture
MOTS-CLESIran , Gardiens de la Révolution , guerre , République islamique , peuple , répression , négociations
THEMATIQUESGéopolitique
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
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Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).