REVOLTE ORGANISEE

Et si le 17 octobre marquait en réalité le début d’une guerre ?

30 000 pilleurs recensés par la préfecture rien qu’à Marseille, une application présentée comme le « Waze du 17 octobre » pour signaler en temps réel les déploiements policiers, l’ampleur dépasse largement celle d’une poignée de militants organisés. Noyaux d’ultragauche expérimentés et foule venue profiter du désordre n’ont pas eu besoin de partager le même projet pour converger, une même détestation de la police a suffi. Simple accident de parcours, ou répétition générale d’un scénario appelé à se reproduire ?