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Un manifestant brandit un drapeau de One Piece, le manga japonais, devant le monument au Maréchal Moncey, place de Clichy, lors d'une manifestation à Paris le 17 octobre 2026.
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REVOLTE ORGANISEE

20 octobre 2026

Et si le 17 octobre marquait en réalité le début d’une guerre ?

30 000 pilleurs recensés par la préfecture rien qu’à Marseille, une application présentée comme le « Waze du 17 octobre » pour signaler en temps réel les déploiements policiers, l’ampleur dépasse largement celle d’une poignée de militants organisés. Noyaux d’ultragauche expérimentés et foule venue profiter du désordre n’ont pas eu besoin de partager le même projet pour converger, une même détestation de la police a suffi. Simple accident de parcours, ou répétition générale d’un scénario appelé à se reproduire ?

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MOTS-CLES

manifestations , jeunesse , organisations , LFI , décoloniaux , convergences , Politique , One Piece , europe , Italie , Belgique , Népal , angoisses

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michaël Prazan

Michaël Prazan est un écrivain et réalisateur français. Il a notamment écrit L’Écriture génocidaire : l’antisémitisme en style et en discours (Calmann-Lévy, essai, 2005), Une histoire du terrorisme (Flammarion, 2012), Frères Musulmans : enquête sur la dernière idéologie totalitaire (Grasset, 2014).

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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien