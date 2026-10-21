STRATEGIE POUR REUSSIR

Et si la science nous sauvait des réunions pour rien

Près d’un milliard de réunions ont lieu chaque jour dans le monde, et les cadres y consacrent l’essentiel de leur temps. Longtemps négligée, la « science des réunions » montre désormais comment les rendre plus efficaces et plus agréables. Il est possible d’en finir avec les réunions inutiles.