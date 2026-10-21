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Un cadre supérieur présente des graphiques de croissance lors d'une réunion avec des collègues.
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STRATEGIE POUR REUSSIR

21 octobre 2026

Et si la science nous sauvait des réunions pour rien

Près d’un milliard de réunions ont lieu chaque jour dans le monde, et les cadres y consacrent l’essentiel de leur temps. Longtemps négligée, la « science des réunions » montre désormais comment les rendre plus efficaces et plus agréables. Il est possible d’en finir avec les réunions inutiles.

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MOTS-CLES

réunions , entreprises , société , temps perdu , efficacité , travail , difficultés , crise , patrons , employés , réunion de travail , salariés , chefs d’entreprise , logiciel , science , avantages , inconvénients

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Lesley Evans Ogden

Lesley Evans Ogden est une journaliste scientifique multimédia basée à Vancouver, au Canada, qui admet que l'envie de ses collègues et amis talentueux la pousse souvent à aller de l'avant. Sur Twitter @ljevanso