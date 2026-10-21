STRATEGIE POUR REUSSIR
21 octobre 2026
Et si la science nous sauvait des réunions pour rien
Près d’un milliard de réunions ont lieu chaque jour dans le monde, et les cadres y consacrent l’essentiel de leur temps. Longtemps négligée, la « science des réunions » montre désormais comment les rendre plus efficaces et plus agréables. Il est possible d’en finir avec les réunions inutiles.
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Lesley Evans Ogden est une journaliste scientifique multimédia basée à Vancouver, au Canada, qui admet que l'envie de ses collègues et amis talentueux la pousse souvent à aller de l'avant. Sur Twitter @ljevanso
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Lesley Evans Ogden est une journaliste scientifique multimédia basée à Vancouver, au Canada, qui admet que l'envie de ses collègues et amis talentueux la pousse souvent à aller de l'avant. Sur Twitter @ljevanso