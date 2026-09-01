MEMES CAUSES, MEMES EFFETS ?
1 septembre 2026
Et si l’adoption du Budget 2027 était en réalité déjà actée dans les rapports de force politiques ?
Incertitude présidentielle, menace de censure et monnaie d'échange : à l'approche de 2027, le gouvernement tente de faire adopter un budget sans majorité au prix de compromis fragiles et d'un attentisme généralisé.
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.