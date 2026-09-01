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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu participe à une conférence de presse lors d'une visite au siège de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), à Paris, le 30 avril 2026.
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MEMES CAUSES, MEMES EFFETS ?

1 septembre 2026

Et si l’adoption du Budget 2027 était en réalité déjà actée dans les rapports de force politiques ?

Incertitude présidentielle, menace de censure et monnaie d'échange : à l'approche de 2027, le gouvernement tente de faire adopter un budget sans majorité au prix de compromis fragiles et d'un attentisme généralisé.

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MOTS-CLES

Budget 2027 , négociations , élection présidentielle 2027 , Sébastien Lecornu , retraites , pouvoir d'achat

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

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