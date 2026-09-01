MEMES CAUSES, MEMES EFFETS ?

Et si l’adoption du Budget 2027 était en réalité déjà actée dans les rapports de force politiques ?

Incertitude présidentielle, menace de censure et monnaie d'échange : à l'approche de 2027, le gouvernement tente de faire adopter un budget sans majorité au prix de compromis fragiles et d'un attentisme généralisé.