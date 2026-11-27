ATLANTI-CULTURE
27 novembre 2026
Et n’oubliez pas la pièce : quand le cinéma s'arrête, la magie du théâtre prend le relai
Une pièce de Fred Radix, mise en scène par Fred Radix, avec Patricia Samuel, Guillaume Destrem, Eléonore Duizabo, et Simon Parmentier.
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Thème
Et n'oubliez pas la pièce se déroule dans un ciné-club à la fin des années 1970. Alors qu'une séance doit avoir lieu normalement, un incident technique vient perturber la projection. Pour éviter que la soirée ne tourne court, les employés présents décident de prendre les choses en main et d'improviser un spectacle devant les spectateurs.
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