Thème

Et n'oubliez pas la pièce se déroule dans un ciné-club à la fin des années 1970. Alors qu'une séance doit avoir lieu normalement, un incident technique vient perturber la projection. Pour éviter que la soirée ne tourne court, les employés présents décident de prendre les choses en main et d'improviser un spectacle devant les spectateurs.