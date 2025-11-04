Marché de l'immobilier en berne.
DEMOGRAPHIE SOUS PRESSION
4 novembre 2025
Et l’hypothèse d’un lien direct entre natalité et prix de l’immobilier vient encore d’être renforcée par ces éléments empiriques
La France stagne à 1,62 enfant par femme : le plus bas niveau depuis 1945. Pour Maître Thomas Carbonnier, avocat fiscaliste, la réponse n'est pas QUE sur TikTok, elle est AUSSI dans le prix du m².
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
