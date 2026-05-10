Et la vraie raison pour laquelle Xi Jinping purge autant de généraux et de dignitaires est…

Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, responsable du Master Histoire - Relations internationales et titulaire de la Chaire UNESCO en diplomatie culturelle. Spécialiste de l'Asie contemporaine, sa dernière monographie, La Chine face au monde, est sortie en septembre 2025 chez Eyrolles. Il bénéficie actuellement d'une Taiwan Fellowship du Ministère taïwanais des affaires étrangères (MOFA). Barthélémy Courmont (@BartCourmont) / Twitter