VAGUE DE SANCTIONS
10 mai 2026
Et la vraie raison pour laquelle Xi Jinping purge autant de généraux et de dignitaires est…
Derrière la vaste campagne « anti-corruption » lancée par Xi Jinping se joue bien plus qu’un simple assainissement du Parti communiste chinois. Depuis 2013, les purges massives visent des cadres du parti, des dignitaires et des hauts responsables militaires.
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Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, responsable du Master Histoire - Relations internationales et titulaire de la Chaire UNESCO en diplomatie culturelle. Spécialiste de l'Asie contemporaine, sa dernière monographie, La Chine face au monde, est sortie en septembre 2025 chez Eyrolles. Il bénéficie actuellement d'une Taiwan Fellowship du Ministère taïwanais des affaires étrangères (MOFA). Barthélémy Courmont (@BartCourmont) / Twitter
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Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille, responsable du Master Histoire - Relations internationales et titulaire de la Chaire UNESCO en diplomatie culturelle. Spécialiste de l'Asie contemporaine, sa dernière monographie, La Chine face au monde, est sortie en septembre 2025 chez Eyrolles. Il bénéficie actuellement d'une Taiwan Fellowship du Ministère taïwanais des affaires étrangères (MOFA). Barthélémy Courmont (@BartCourmont) / Twitter