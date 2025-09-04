Mars, le cœur révélé

Et la Nasa mit fin au mystère de la composition du noyau de la planète Mars

Les dernières analyses des données de la mission InSight révèlent que Mars abrite un noyau interne solide, prisonnier d’une enveloppe liquide. Cette découverte rapproche sa structure de celle de la Terre et relance les hypothèses sur l’existence passée d’un champ magnétique protecteur et d’un climat plus hospitalier. Elle illustre aussi la progression de la recherche scientifique, fondée sur l’accumulation et la réinterprétation des données.