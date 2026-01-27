©
27 janvier 2026
Et en matière de longévité, les meilleurs sports à pratiquer sont…
Selon une étude relayée par le New York Times, les sports de raquette — notamment le tennis — seraient liés à une longévité supérieure. Leur combinaison d’effort, de coordination et de sociabilité pourrait expliquer cet avantage.
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
