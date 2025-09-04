Choc des titans

Et dans la marche vers le grand clash États-Unis vs Chine, à quel destin se prépare l’Europe ?

Le 3 septembre, la Chine a offert au monde un spectacle calibré : défilé militaire millimétré, présence de Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, rhétorique sur la paix et le multilatéralisme. Mais derrière l’apparat, se joue un affrontement plus large avec les États-Unis : compétition économique, rivalité idéologique et tensions diplomatiques. L’Europe, ballottée entre ces deux blocs, peut-elle encore peser dans ce nouvel équilibre mondial ?