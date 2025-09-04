Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 5 heures
Les portraits de Donald Trump et Xi Jinping, image d'illustration.
Les portraits de Donald Trump et Xi Jinping, image d'illustration. © MANDEL NGAN AFP
Choc des titans

Et dans la marche vers le grand clash États-Unis vs Chine, à quel destin se prépare l’Europe ?

Le 3 septembre, la Chine a offert au monde un spectacle calibré : défilé militaire millimétré, présence de Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, rhétorique sur la paix et le multilatéralisme. Mais derrière l’apparat, se joue un affrontement plus large avec les États-Unis : compétition économique, rivalité idéologique et tensions diplomatiques. L’Europe, ballottée entre ces deux blocs, peut-elle encore peser dans ce nouvel équilibre mondial ?

avec Guillaume LaganeetEmmanuel Lincot
Guillaume LaganeGuillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

Voir la bio »
author imageEmmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.

Voir la bio »

Et dans la marche vers le grand clash États-Unis vs Chine, à quel destin se prépare l’Europe ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

EuropePolitiqueSociété