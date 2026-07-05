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Une baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) lors de ses adieux dans le cadre du festival folklorique Marimba et Plage, dans l'océan Pacifique près de Juanchaco, département de Valle del Cauca, en Colombie, le 12 octobre 2025.
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SYSTEME DGESTIF

5 juillet 2026

Est-ce que les baleines pètent ?

Les baleines produisent-elles des gaz comme les autres mammifères ? Une spécialiste de la faune sauvage explique le fonctionnement de leur système digestif et ce que ces flatulences - bien réelles - nous apprennent sur ces géants des océans.

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MOTS-CLES

baleines , poissons , océans , mammifères , Eau , environnement , espèce , pets , flatulences , enfant , podcast

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Vanessa Pirotta

Vanessa Pirotta est chercheuse postdoctorale et spécialiste de la faune sauvage à l'Université Macquarie.

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Eloise Stevens

Eloise Stevens est animatrice du podcast Curious Kids de The Conversation.

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Gemma Ware

Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.

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