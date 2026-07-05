SYSTEME DGESTIF
5 juillet 2026
Est-ce que les baleines pètent ?
Les baleines produisent-elles des gaz comme les autres mammifères ? Une spécialiste de la faune sauvage explique le fonctionnement de leur système digestif et ce que ces flatulences - bien réelles - nous apprennent sur ces géants des océans.
2 min de lecture
MOTS-CLESbaleines , poissons , océans , mammifères , Eau , environnement , espèce , pets , flatulences , enfant , podcast
THEMATIQUESEnvironnement
Vanessa Pirotta est chercheuse postdoctorale et spécialiste de la faune sauvage à l'Université Macquarie.
Eloise Stevens est animatrice du podcast Curious Kids de The Conversation.
Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.
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Vanessa Pirotta est chercheuse postdoctorale et spécialiste de la faune sauvage à l'Université Macquarie.
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