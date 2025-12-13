©
Un client enfile des chaussures de ski dans un magasin.
REVOLUTION
13 décembre 2025
L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
Avec la S/Pro Supra Dual BOA, Salomon promet un tournant majeur dans l’histoire de la chaussure de ski. En remplaçant totalement les boucles traditionnelles par un double système BOA, la marque mise sur la simplicité d’usage et un serrage plus homogène.
Vincent S. est responsable des ventes Ski au Vieux Campeur.
