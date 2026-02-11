POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une photographie de la Grande Mosquée de Paris, le 1er novembre 2025.
See image caption
See copyright

LAICITE IMPOSSIBLE ?

11 février 2026

Entre angles morts et service minimum, la tentative laborieuse de la Grande mosquée de Paris pour concilier Islam et République

Après trois ans de travail, la Grande mosquée de Paris publie un ouvrage de 1000 pages présenté comme un guide afin de concilier les pratiques religieuses de l'islam et les règles laïques imposées par la République.

Photo of Guylain Chevrier
Guylain Chevrier Go to Guylain Chevrier page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

laïcité , islam , religion , grande mosquée de paris , république , voile , Guide

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Guylain Chevrier image
Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2Et si nous n’avions rien compris à ce qui rend l’exercice physique efficace ? Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui
3Poilâne : chronique bien française d’un succès iconique d’une entreprise… désormais en grand danger
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5Du Covid à Epstein, de quoi les accusations de complotisme sont-elles devenues le nom ?
6Obsédées résiduelles : Francesca Albanese désigne Israël comme « ennemi commun de l’humanité » et Rima Hassan assimile le pays aux Nazis
7Nécro, c’est trop : le certificat de décès d’Epstein rédigé la veille de sa mort