LAICITE IMPOSSIBLE ?

11 février 2026

Entre angles morts et service minimum, la tentative laborieuse de la Grande mosquée de Paris pour concilier Islam et République

Après trois ans de travail, la Grande mosquée de Paris publie un ouvrage de 1000 pages présenté comme un guide afin de concilier les pratiques religieuses de l'islam et les règles laïques imposées par la République.