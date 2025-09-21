Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Sociétéil y a 39 minutes
La lumière du soleil de fin de matinée découpe la silhouette de l'étoile et du croissant qui ornent l'entrée de la Grande Mosquée de Paris à Paris, le 9 septembre 2025. © IAN LANGSDON / AFP
Observatoire des discriminations

Enquête Ifop de victimisation sur les Français musulmans : une réalité beaucoup plus complexe que ne le retient la Grande Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris a mis en place avec l’Ifop un « observatoire des discriminations envers les musulmans de France » pour mesurer les pratiques discriminantes envers cette « minorité » de manière dite « plus exhaustive que les simples plaintes ou témoignages recueillis par les associations ou les forces de l’ordre ». Une enquête de victimisation, réalisée auprès d’un échantillon national représentatif d’un millier de musulmans.

avec Guylain Chevrier
author imageGuylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

