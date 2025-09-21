Observatoire des discriminations

Enquête Ifop de victimisation sur les Français musulmans : une réalité beaucoup plus complexe que ne le retient la Grande Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris a mis en place avec l’Ifop un « observatoire des discriminations envers les musulmans de France » pour mesurer les pratiques discriminantes envers cette « minorité » de manière dite « plus exhaustive que les simples plaintes ou témoignages recueillis par les associations ou les forces de l’ordre ». Une enquête de victimisation, réalisée auprès d’un échantillon national représentatif d’un millier de musulmans.