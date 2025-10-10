Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Franceil y a 11 heures
L'Islam en France (image d'illustration). © Reuters
Clientélisme malsain

Enquête exclusive : cette gauche dijonnaise qui drague les islamistes

En Bourgogne, l’islamisme des Frères musulmans a tissé sa toile depuis plus de trente ans. Un fléau communautariste dénoncé par plusieurs élus locaux qui en ont fait leur combat, mais avec lequel d’autres, ancrés à gauche, composent par électoralisme ou naïveté déplorable. Notre collaborateur, le grand reporter Emmanuel Razavi, spécialiste du Moyen-Orient, de l’Iran et des réseaux jihadistes, a écrit plusieurs livres et réalisé des documentaires sur l’islamisme et les Frères musulmans (notamment pour Arte) qui ont eu un large retentissement. Il a d’ailleurs témoigné de ses expériences sur l’ingérence islamiste en France devant une commission d’enquête parlementaire en 2019, et un groupe de travail du Sénat en février 2025. Pour la rédaction d’Atlantico, il a enquêté en Bourgogne sur ce sujet sensible, notamment à Dijon, la capitale régionale, où il a pu constater l’étonnante bienveillance de la municipalité vis-à-vis d’un imam proche de la galaxie frériste.

avec Emmanuel Razavi
Enquête exclusive : cette gauche dijonnaise qui drague les islamistes

