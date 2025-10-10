Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Franceil y a 12 heures
Drogues.
Drogues.
Menace sur la cité des ducs

Enquête à Dijon : la ville (anciennement) tranquille où les dealers font désormais la loi

Règlements de comptes ultraviolents entre dealers, bâtiments incendiés, policiers et habitants pris pour cibles. La cité des Ducs de Bourgogne vit sous la coupe de narcotrafiquants qui s’y livrent une guerre de territoires. Malgré le travail exemplaire de la police, les habitants des quartiers concernés sont à cran, et accusent la mairie de les laisser tomber. Notre reporter, Emmanuel Razavi, y a passé 10 jours. Ce qu’il a vu est édifiant ! La première partie d'une enquête choc.

avec Emmanuel Razavi
author imageEmmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

