Menace sur la cité des ducs
Enquête à Dijon : la ville (anciennement) tranquille où les dealers font désormais la loi
Règlements de comptes ultraviolents entre dealers, bâtiments incendiés, policiers et habitants pris pour cibles. La cité des Ducs de Bourgogne vit sous la coupe de narcotrafiquants qui s’y livrent une guerre de territoires. Malgré le travail exemplaire de la police, les habitants des quartiers concernés sont à cran, et accusent la mairie de les laisser tomber. Notre reporter, Emmanuel Razavi, y a passé 10 jours. Ce qu’il a vu est édifiant ! La première partie d'une enquête choc.