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Une pieuvre à l'aquarium Sea Life d'Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne.
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HISTOIRE DE TENTACULES

28 juillet 2026

Enigme visuelle : comment les poulpes, les seiches et les calmars parviennent à “voir” grâce à leur peau

Un poulpe reproduit en quelques millisecondes la couleur exacte du rocher sur lequel il se pose — sans pouvoir, techniquement, voir les couleurs.

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MOTS-CLES

biologie , science , Animaux , poulpes , seiches , calmars , peau , vision , camouflage , lumière

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Antonio Figueras Huerta
Professeur en biologie

Antonio Figueras est professeur de recherche au Conseil national de la recherche espagnol (CSIC) à l'Institut de recherche marine de Vigo, où il dirige le groupe d'immunologie et de génomique. Ses travaux portent sur l'immunité des invertébrés marins, la génomique des mollusques et la durabilité de l'aquaculture.