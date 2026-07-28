HISTOIRE DE TENTACULES
28 juillet 2026
Enigme visuelle : comment les poulpes, les seiches et les calmars parviennent à “voir” grâce à leur peau
Un poulpe reproduit en quelques millisecondes la couleur exacte du rocher sur lequel il se pose — sans pouvoir, techniquement, voir les couleurs.
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Antonio Figueras est professeur de recherche au Conseil national de la recherche espagnol (CSIC) à l'Institut de recherche marine de Vigo, où il dirige le groupe d'immunologie et de génomique. Ses travaux portent sur l'immunité des invertébrés marins, la génomique des mollusques et la durabilité de l'aquaculture.
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