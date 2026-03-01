POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une jeune femme discute avec son petit ami virtuel sur Wantalk, un chatbot doté d'une intelligence artificielle créé par l'entreprise technologique chinoise Baidu, sur son téléphone dans un centre commercial de Pékin.
See image caption
See copyright

SOLITUDE ET LIENS SOCIAUX

1 mars 2026

L’enfer, c’est les autres… ou leur absence

Le recul de la socialisation, documenté aux Etats-Uns et en Europe, signe-t-il un simple changement de modes de vie ou une transformation anthropologique profonde de notre manière d’être ensemble ?

Photo of Gérard Neyrand
Gérard Neyrand Go to Gérard Neyrand page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

amitié , Solitude , socialisation , sociabilité , liens , Réseaux sociaux , génération Z , jeunes , adultes , Adolescents , adolescence , vie moderne

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Gérard Neyrand image
Gérard Neyrand

Gérard Neyrand, professeur émérite de sociologie, Université de Toulouse, auteur notamment de L’amour individualiste. Comment le couple peut-il survivre ?, Érès, 2018 ;  Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Érès, 2019 (2011) ; Le dialogue familial. Un idéal précaire, Érès, 2009.