SOLITUDE ET LIENS SOCIAUX
1 mars 2026
L’enfer, c’est les autres… ou leur absence
Le recul de la socialisation, documenté aux Etats-Uns et en Europe, signe-t-il un simple changement de modes de vie ou une transformation anthropologique profonde de notre manière d’être ensemble ?
5 min de lecture
Gérard Neyrand, professeur émérite de sociologie, Université de Toulouse, auteur notamment de L’amour individualiste. Comment le couple peut-il survivre ?, Érès, 2018 ; Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Érès, 2019 (2011) ; Le dialogue familial. Un idéal précaire, Érès, 2009.
