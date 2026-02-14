MAIS QUI LUI DIRA D’ALLER… ?
14 février 2026
Énergies renouvelables : la Commission européenne sanctionne encore une fois la France
La Commission européenne a adressé un avis motivé complémentaire à Paris pour défaut de transposition complète des dispositions de la directive sur les énergies renouvelables. La France est accusée de ne pas avoir complètement transposé la directive européenne sur les énergies renouvelables et dispose de deux mois pour se mettre en conformité, sous peine de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
