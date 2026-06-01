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Cette capture d'écran, extraite d'un enregistrement du site web MarineTraffic, présente une visualisation des données relatives au trafic maritime dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman du 18 au 20 avril.
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PENURIE DE BARILS ?

1 juin 2026

Énergie : Chevron dit qu'on va manquer de pétrole, Pouyanné dit le contraire

Le patron de Chevron crie à la pénurie imminente, Patrick Pouyanné assure qu'il y aura du pétrole — mais à un prix plus élevé. Contradiction apparente, réalité commune : le détroit d'Ormuz bloqué, c'est 10 millions de barils par jour qui manquent au marché mondial, des stocks stratégiques qui fondent et une inflation énergétique qui se diffuse à toute l'économie. Deux patrons, deux tons — mais le même avertissement.

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MOTS-CLES

Crise énergétique , Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , approvisionnements stratégiques , marchés financiers , pétrole , prix du baril , Pénurie , rupture de stock

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

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