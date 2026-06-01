PENURIE DE BARILS ?
1 juin 2026
Énergie : Chevron dit qu'on va manquer de pétrole, Pouyanné dit le contraire
Le patron de Chevron crie à la pénurie imminente, Patrick Pouyanné assure qu'il y aura du pétrole — mais à un prix plus élevé. Contradiction apparente, réalité commune : le détroit d'Ormuz bloqué, c'est 10 millions de barils par jour qui manquent au marché mondial, des stocks stratégiques qui fondent et une inflation énergétique qui se diffuse à toute l'économie. Deux patrons, deux tons — mais le même avertissement.
12 min de lecture
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).