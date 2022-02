En voulant trop protéger les enfants de familles modestes, l’Education nationale ne fait que les pénaliser

Jean-Baptiste Nouailhac vient de publier « Excellence Ruralités. Des écoles pour la France périphérique » aux éditions Première Partie.

Atlantico : Vous publiez « Excellence Ruralités. Des écoles pour la France périphérique » aux éditions Première Partie. Vous avez ouvert en 2017 à La Fère dans l’Aisne le Cours Clovis, un établissement qui accueille 70 élèves de primaire et de collège. Quelles étaient vos motivations avant de mettre en place un tel projet ? Quel est son but ?

Jean-Baptiste Nouailhac : Je travaillais dans le secteur privé chez IBM. J’ai décidé de partir pour rejoindre un réseau qui développait des écoles associatives dans les zones urbaines sensibles pour travailler à l’intégration des enfants dans ces territoires. En 2015, j’ai rencontré Christophe Guilluy, géographe qui a conceptualisé l’idée de « France périphérique ». La détresse de la jeunesse qu’il décrivait dans ces territoires m’a beaucoup touché. J’ai donc souhaité me mettre à son service, en reprenant l’idée que l’école pouvait servir à trouver des solutions à ces problématiques sociales et culturelles. Dès le début de ce projet, nous nous sommes installés avec 4 professeurs dans l’idée de développer des écoles et un collège adapté à ces territoires. L’idée était de dire que si notre projet fonctionnait dans cet endroit sensible, il pouvait également fonctionner ailleurs.

À Lire Aussi

Où sont les plus défavorisés ? Pourquoi la photographie de la pauvreté de l’Insee ne dément pas l’existence de la France périphérique

On constate que de nombreux professeurs veulent mettre le dynamisme pédagogique au service des enfants de milieu modeste mais n'y parviennent pas car le modèle économique requis n’existe pas. De plus, les parents qui souhaitent placer leurs enfants dans des écoles alternatives, hors-contrat par exemple, ne le peuvent pas forcément car les frais de scolarité sont très importants. J’ai donc écrit Excellence Ruralités pour mettre en lumière la nécessité de libérer les énergies éducatives au service de la fracture territoriale.

Quels étaient vos objectifs à travers ce projet ?

Au début du projet, ces objectifs n’étaient pas clairs. Nous voulions fonder une école qui puisse répondre au besoin de ces territoires, notamment à la question du décrochage scolaire. Nous estimions que ce décrochage était une conséquence de la misère sociale, ce qui s’est vérifié avec des enfants victimes de violences familiales, d’alcoolisme au sein de leur famille, etc. Dans les années suivantes, certains enfants n’avaient pas forcément ces problèmes mais étaient complètement désemparés vis-à-vis de l’école. Cette détresse aggrave le sentiment de mépris par la puissance publique. On a également constaté que de nombreux parents se sentent complètement démunis. Au début, nous insistions sur la transmission des fondamentaux, puisque 50% des enfants qui arrivent en 6ème ont des problèmes de compréhension de la langue française. Bien souvent, dans les écoles et collèges classiques, l’orthographe n’est pas une priorité, les cahiers ne sont pas inspectés… En somme, je pense qu’il y a dans l’Éducation Nationale une volonté de ménager les enfants des milieux modestes en pensant qu’il ne faut pas être trop durs avec eux, alors que cela contribue à accentuer les inégalités. Je pense notamment à une élève qui ne savait toujours pas lire en CE1, et à qui on proposait de passer en CE2. Sa mère a donc décidé de l’envoyer dans notre établissement, ou elle a redoublé son CE1. Grâce à nos méthodes et à notre suivi personnalisé, elle a appris à lire au bout de 3 mois.

À Lire Aussi

Cette pente dangereuse sur laquelle s'est engagée volontairement l'Education nationale depuis des décennies

Après 5 ans, quel bilan tirez-vous de votre expérience ?

Ce que je trouve très positif, c’est que les enfants retrouvent le goût d’aller à l’école car le cadre est apaisé. Nos professeurs ne sont pas juste des enseignants, ils sont des éducateurs et cherchent à faire grandir les enfants sur le plan éducatif et humain. Nous pensons que pour travailler, les enfants ont avant tout besoin d’un cadre. Au primaire, comme les enfants arrivent à peu près tous au même niveau, on peut se permettre d’être plus exigeants avec eux et beaucoup de progrès peuvent être faits. On voit que ces enfants apprennent à écrire correctement et rapidement alors que les élèves qui arrivent en 6ème ont beaucoup de difficultés.

Pourquoi avoir décidé de sortir un livre bilan 5 ans après la mise en place de votre projet ? Quelles sont vos ambitions ?

Il y a plusieurs points. Premièrement, nous voulions partager nos expériences et nos constats. Il n’y a pas de décrochage scolaire plus important dans la France périphérique qu’ailleurs. En revanche, lorsqu’il y a décrochage, celui-ci est absolument abyssal.

De plus, on s’aperçoit que le décrochage scolaire est plus lourd de conséquences dans ces territoires. Dans la France périphérique, il y a beaucoup moins d’opportunités de travail, ce qui signifie que le besoin d’une école performante est bien plus élevé.

Ces territoires sont également plus vulnérables à l’évolution du marché du travail, avec la robotisation, l’intelligence artificielle… Un de nos buts est donc de préparer les enfants aux métiers et aux enjeux de demain. Cela passe par le savoir-être, la capacité à interagir avec les autres… Seule l’école peut permettre de développer ces valeurs, d'où la présence de professeurs qui sont aussi des éducateurs.

Dans quelle mesure l’Éducation Nationale s’inspire-t-elle de vos travaux ? Cherche-t-elle à pallier les manquements que vous avez mis en lumière ?

Je pense qu’on influence déjà le système éducatif. On s’est installé à La Fère en septembre 2017. En janvier 2019, l’Éducation Nationale a ouvert au même endroit le seul et le premier micro-collège de lutte contre le décrochage scolaire de France. Le système s’est donc senti obligé de se remettre en question. Je trouve cela dommage que ce projet se soit fait au même endroit que nous, mais il faut s’en réjouir. Dans notre modèle, il faut également prendre en compte le fait que nous avons de petits effectifs. Comment le généraliser ? La seule solution est selon moi de donner plus d’autonomie aux établissements. De plus, les choix pédagogiques devraient se situer sur des enjeux prioritaires. Dans notre établissement, nous avons 15 élèves par classe. Cela est possible car nous réduisons d’autres coûts. Par exemple, nous n’avons pas de surveillants puisque nos professeurs, qui enseignent plusieurs matières, sont aussi éducateurs. Le personnel non-enseignant est également très faible. Pour cela, nous n’avons pas d’écrans numériques, nos tables ne sont pas neuves … Chez nous, la formation d’un élève coûte 6000 euros par an, soit 15% de moins que dans l’Éducation Nationale.

Je ne vois pas comment l’Éducation Nationale peut espérer améliorer son système sans changements globaux. Changer de petits paramètres les uns après les autres ne pourra jamais régler les problèmes que nous connaissons aujourd’hui. Il faut un véritable changement de modèle. Certains blocages empêchent toujours de faire les derniers mètres qui pourraient avoir un véritable impact.

Quel regard portez-vous sur l’action politique en matière d’éducation des enfants en zones périphériques ? Est-ce une sorte d’angle mort qui n’est pas considéré ?

Certaines choses ont été mises en place, comme l’idée de réduire le nombre d’élèves par classe. Il faut pourtant aller plus loin. Selon moi, l’idée la plus importante est de développer une relation entre élève et professeur, avec des enseignants qui sont aussi éducateurs. Je pense qu’on ne doit pas se cantonner à un simple professeur qui reste assis derrière son bureau. Le métier doit évoluer dans l’idée d’accompagner et de former véritablement les enfants aux enjeux de demain, tout en étant responsables.

Jean-Baptiste Nouailhac publie « Excellence Ruralités. Des écoles pour la France périphérique » aux éditions Première Partie dans la collection Points de bascule