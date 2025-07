Discours martial

Emmanuel Macron tente d'attirer à lui les dividendes de la guerre

Emmanuel Macron s'est exprimé devant l'Etat major des armées françaises le 13 juillet au soir, la veille de la Fête nationale. Entre impératifs de défense et maîtrise de la dette, le président a justifié un effort budgétaire afin de dégager plus de six milliards d'euros pour les armées. Ce qu'il faut retenir de son allocution.