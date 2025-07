Bleu Blanc Rouge

Fête nationale : mais au fait, la nation française en 2025, c’est qui et c’est quoi…?

À l’heure où la République célèbre sa naissance, deux penseurs alertent sur l’érosion silencieuse de la nation française : la globalisation consumériste, un égalitarisme culturel qui efface l’histoire et l’islamisme politique minent les fondements du lien commun. Frontières floues, mémoire partagée et souveraineté s’estompent, tandis qu’une élite coupée des réalités populaires se heurte à une majorité délaissée. Privé de récit national et de médiations robustes - école, langue, traditions - le contrat social peine à se renouveler, laissant place à une France fragmentée, sans projet collectif.