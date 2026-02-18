POLITIQUE
Une femme brandit une pancarte « Make Iran Great » tandis que des manifestants chantent et scandent des slogans lors d’un rassemblement de soutien au peuple iranien à New York, le 18 janvier 2026. Selon des observateurs, les manifestations en Iran se sont calmées après une répression ayant fait des milliers de morts, une semaine après le début des plus importantes mobilisations depuis des années contre le système théocratique du pays. (Image d'illustration)
URGENCE ABSOLUE

18 février 2026

En Iran, le temps se mesure en morts

Entre Téhéran et Paris, il y a un malentendu vertigineux. Là-bas on enterre ses morts à la hâte, ici, on débat, on temporise, on nuance et on recule. Les Iraniens parlent d’urgence et nous, nous parlons pour ne rien dire. Les Iraniens ne comprennent pas notre prudence. Nous feignons de ne pas mesurer leur désespoir.

Jean-Marie Montali Go to Jean-Marie Montali page et Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

4 min de lecture

MOTS-CLES

Iran , régime des mollahs , soulèvement , répression , morts , Téhéran , démocratie

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.

Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

