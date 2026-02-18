URGENCE ABSOLUE
18 février 2026
En Iran, le temps se mesure en morts
Entre Téhéran et Paris, il y a un malentendu vertigineux. Là-bas on enterre ses morts à la hâte, ici, on débat, on temporise, on nuance et on recule. Les Iraniens parlent d’urgence et nous, nous parlons pour ne rien dire. Les Iraniens ne comprennent pas notre prudence. Nous feignons de ne pas mesurer leur désespoir.
Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.
