20 janvier 2026

En Chine, 50 ans après Mao, la sexualité tend à se libéraliser… surtout pour les hommes

Depuis la fin de l’ère maoïste, les attitudes sexuelles en Chine se sont largement assouplies, mais cette libéralisation reste fortement genrée : les hommes bénéficient de plus de liberté et d’opportunités, tandis que les femmes restent soumises à des normes traditionnelles strictes.