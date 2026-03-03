OBJECTIF MOON

En attendant de pouvoir alunir (en 2028), des astronautes américains vont survoler la face cachée de la Lune

Initialement prévu début mars 2026, le décollage d’Artemis II a été reporté après la détection de fuites d’hélium sur la fusée SLS. Cette mission habitée, qui doit emmener quatre astronautes contourner la Lune et survoler sa face cachée avant de revenir sur Terre, constitue une étape cruciale avant tout alunissage envisagé à l’horizon 2028.