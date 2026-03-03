POLITIQUE
Des spectateurs assistent au décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le pas de tir 40 de la base spatiale de Cap Canaveral, le 27 février 2023 à Cap Canaveral, en Floride. La fusée transporte des satellites Starlink V2 Mini modernisés qui seront déployés en orbite.
OBJECTIF MOON

3 mars 2026

En attendant de pouvoir alunir (en 2028), des astronautes américains vont survoler la face cachée de la Lune

Initialement prévu début mars 2026, le décollage d’Artemis II a été reporté après la détection de fuites d’hélium sur la fusée SLS. Cette mission habitée, qui doit emmener quatre astronautes contourner la Lune et survoler sa face cachée avant de revenir sur Terre, constitue une étape cruciale avant tout alunissage envisagé à l’horizon 2028.

Anna Alter Go to Anna Alter page

3 min de lecture

Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 