OBJECTIF MOON
3 mars 2026
En attendant de pouvoir alunir (en 2028), des astronautes américains vont survoler la face cachée de la Lune
Initialement prévu début mars 2026, le décollage d’Artemis II a été reporté après la détection de fuites d’hélium sur la fusée SLS. Cette mission habitée, qui doit emmener quatre astronautes contourner la Lune et survoler sa face cachée avant de revenir sur Terre, constitue une étape cruciale avant tout alunissage envisagé à l’horizon 2028.
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.
