RECORD HISTORIQUE
4 juin 2026
En 2025, la population immigrée en France atteint un seuil jamais vu
Deux dynamiques contrastées émergent des chiffres dévoilés jeudi par l’Insee : si le flux des arrivées a marqué le pas en 2024, la proportion d’immigrés résidant en France s’est hissée à un niveau record en 2025.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.