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Selon l’Insee, 8 millions d’immigrés vivaient en France en 2025, soit 11,6 % de la population.
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RECORD HISTORIQUE

4 juin 2026

En 2025, la population immigrée en France atteint un seuil jamais vu

Deux dynamiques contrastées émergent des chiffres dévoilés jeudi par l’Insee : si le flux des arrivées a marqué le pas en 2024, la proportion d’immigrés résidant en France s’est hissée à un niveau record en 2025.

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immigrés , immigration , France , Insee , Record , flux migratoires

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France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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