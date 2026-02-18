ATLANTICO BUSINESS
18 février 2026
Emmanuel Macron veut profiter de la croissance indienne
l’Inde n’est pas seulement une puissance émergente, elle est devenue un pivot du nouvel équilibre mondial. Une démocratie continentale, indépendante, qui dialogue avec tous sans s’aligner totalement sur personne. Une leçon de realpolitik. Emmanuel Macron veut finaliser des contrat qui permettraient a la France de rebondir sur la croissance indienne.
2 min de lecture
MOTS-CLESInde , déplacement , Emmanuel Macron , opportunités , croissance , Rafales , Délégation , Economie , business
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.