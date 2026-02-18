POLITIQUE
Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi se serrent la main lors d'une conférence de presse à Mumbai le 17 février 2026, à l'occasion de déclarations conjointes.
ATLANTICO BUSINESS

18 février 2026

Emmanuel Macron veut profiter de la croissance indienne

l’Inde n’est pas seulement une puissance émergente, elle est devenue un pivot du nouvel équilibre mondial. Une démocratie continentale, indépendante, qui dialogue avec tous sans s’aligner totalement sur personne. Une leçon de realpolitik. Emmanuel Macron veut finaliser des contrat qui permettraient a la France de rebondir sur la croissance indienne.

Jean-Marc Sylvestre

MOTS-CLES

Inde , déplacement , Emmanuel Macron , opportunités , croissance , Rafales , Délégation , Economie , business

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

