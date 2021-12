Une photo prise le 15 décembre 2021 d'un écran de télévision diffusant l'entretien du chef de l'Etat sur TF1. Emmanuel Macron était interrogé sur le bilan de son quinquennat.

François-Bernard Huyghe , docteur d’État, hdr., est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé dans la communication, la cyberstratégie et l’intelligence économique, derniers livres : « L’art de la guerre idéologique » (le Cerf 2021) et « Fake news Manip, infox et infodémie en 2021 » (VA éditeurs 2020).

Atlantico : Très présent à la télévision, Emmanuel Macron a une nouvelle fois pris la parole pour une longue interview mercredi. Face à lui, ses opposants s ’ insurgent que son temps de parole ne soit pas décompté. Ce déséquilibre est-il de nature à avoir une influence sur l'élection ?

François-Bernard Huyghe : Premièrement, c’est au CSA de déterminer le temps attribué à la parole gouvernementale et à la propagande électorale. La question que vous posez est de savoir si plus l’on expose les gens à la communication gouvernementale, plus ils votent pour le gouvernement et inversement pour l’opposition, donc s’il y a un effet quasi mécanique du temps de cerveau humain soumis à tel ou tel discours. La question se pose depuis longtemps. En 1962, il en était déjà question lors du duel Kennedy Nixon car, d’après les sondages sur l’impact du débat, le premier avait gagné à la télévision et le second à la radio : à média différent, effet divers. À l’évidence ce n’est pas celui qui parle le plus qui gagne. De Gaulle a fait très peu de télévision en 1965 car il ne voulait pas dégrader la dignité de la fonction, et il a été réélu. Donc il n’y a pas de lien automatique. Par ailleurs, nous sommes dans une situation de concurrence idéologique importante et de diversité de l’offre. Pour caricaturer, si vous êtes plutôt conservateur inquiet vous trouverez votre bonheur sur CNEWS et si vous êtes plus libéral ce sera sur BFMTV, avec d’éventuels effets de renforcement. Par ailleurs, celui qui argumente le plus ne sort pas forcément gagnant. Les chiffres, les raisonnements préparés et éléments de langage ne suffisent pas, il s’établir aussi un rapport personnel entre le spectateur et le politique. Aristote le disait déjà : pour convaincre, il faut le logos (la logique du discours), l’ethos (la position de celui qui parle) et le pathos (susciter de l’émotion).

Thierry Vedel : On a tendance à penser que les médias ont de l’influence et que les politiques les voient comme tels, d’où leur attachement à cette idée de temps de parole (approche quantitative primaire, plus on parle, plus on a de l’influence). C’est une représentation générale. En sociologie des médias, c’est ce qu’on appelle de la seringue hypothermique, où tout ce que l’on s’injecte passe dans le corps. Dans les faits, c’est beaucoup plus compliqué.

On s’aperçoit en permanence que les personnes interprètent l’information qu’ils reçoivent en fonction d’une grille pré établie. Il y a une formule que l’on utilise souvent qui est que « l’on ne croit pas ce que l’on voit, mais on voit ce que l’on croit ». On s’expose d’abord à des sources qui vont dans notre sens de pensée, c’est d’ailleurs ce que l’on voit sur Internet. À la télévision, on peut voir d’autres idées. La mémorisation est aussi sélective et tout cela relativise, les choses.

Pour un grand spécialiste de la communication politique américain, ceux qui consomment le plus d’informations politiques sont ceux qui ont déjà des opinions donc ils sont peu sensibles. Ils vont surtout consommer l’information pour conforter leur point de vue. Les personnes les plus vulnérables dans l’information sont peu consommatrices.

L ’ orientation de l ’ agenda médiatique sur certains sujets peut-il favoriser certains candidats ?

Thierry Vedel : L’un des seuls effets des médias que nous avons pu démontrer, c’est l’effet d’agenda. Les médias définissent les sujets sur lesquels on va débattre. Ils focalisent l’attention sur un certain nombre de questions. Alors tout dépend de la capacité des partis, des personnalités politiques à s’emparer des questions et à les traiter de façon avantageuse. On retombe sur une autre idée de science politique avec des sujets propriétaires. Mais certains sujets vont avantager tel ou tel courant politique. Sur les questions de sécurité par exemple, les partis de droite traditionnels ont plus de facilité à traiter le sujet alors que la gauche a plus de difficultés à s’emparer de ce genre de questions. Il y a bien un effet d’agenda et tout dépend de la capacité des partis à le gérer. C’est pour cela qu’il y a des stratégies de communication où les candidats essaient d’imposer des sujets qui les avantagent.

Plus qu’une personnalité politique, le contenu télévisuel en matière de séries, d’information, peut-il participer au choix du vote ?

François-Bernard Huyghe : Nous sommes dans une situation où il y a beaucoup d’offres susceptibles de renforcer notre positionnement idéologique. Si vous êtes déjà inquiet de l’insécurité ou si vous vous plaignez des poids qui pèsent sur le monde de l’entreprise, vous pourrez avoir confirmation sur certaines chaînes de télévision plutôt que d’autres. Il est aussi vrai que les questions idéologiques, sociétales sur l’immigration, la violence, les LGBT, etc. imprègnent énormément la culture de distraction : ces problématiques sociétales se sont beaucoup imposées dans les séries. D’autres contenus télévisuels, entre la distraction, dérision, mode et le débat culturel, comme les émissions de Cyril Hanouna ou "Quotidien", ont des contenus idéologiques. Sans qu’il s’agisse de propagande au sens strict, il y a un enjeu d’hégémonie politique : valeurs, positions, hiérarchie, mode, etc..

Une étude italienne a montré que ceux qui étaient abonnés à Mediaset, la chaîne de télévision de Berlusconi, étaient plus susceptibles de voter pour lui. Qu ’ est-ce que cela nous dit de l ’ impact, de la télévision ou des programmes ?

François-Bernard Huyghe : C’est un problème d’œuf et de poule : berlusconiens parce qu’exposés à certains contenus ou préférant un certain type de messages (y compris distractifs) parce que sociologiquement ou culturellement plus réceptifsi ? A minima, il y a sélectivité et prédisposition d’un certain public. Les gens qui étaient abonné à Médiaset l’étaient principalement parce que cela correspondait à leur vision de la société. On pourrait faire le même test avec les auditeurs de France Inter ou Radio Sud : nos consommations audiovisuelles renvoient à des préalables idéologiques dont nous sommes tous imprégnés, même vaguement et à une certaine sociologie.

Thierry Vedel : Il y a en effet une corrélation entre certaines chaînes et l’orientation politique de ceux qui les regardent, mais on ne sait pas dans quel sens cela fonctionne. Il y a des relations dans les deux sens, on se demande si c’est la chaîne qui influence où si l’on regarde la chaîne qui nous correspond.

La télévision a-t-elle un rôle différent des autres médias sur la manière dont-elle influe ou non le vote ?

François-Bernard Huyghe : Bien sûr car elle établit un rapport interpersonnel avec celui qui parle. Voir agit autrement qu’entendre ou lire. Face à des visages en gros plan, on éprouve de la sympathie ou de l’antipathie, on se sent « proche » ou pas, rassuré ou pas, et pas seulement convaincu ou sceptique. De plus, le mode de consommation est différent. On consomme souvent la télévision en famille, c’est l’occasion de débattre ou de renforcer ses convictions. Du moins pour certaines tranches d’âge.

Est-ce que l ’ exposition qu’offre la télévision est un critère déterminant dans l’élection ? A-t-elle un effet même marginal ?

Thierry Vedel : Traditionnellement, la télévision est la première source d’information des Français en matière politique. Dans les années 2000, lorsque l’on faisait des enquêtes, plus de 60% des électeurs déclaraient que la télévision était la première source d’information en matière politique. Avec le développement d’Internet, la part de la télévision a diminué. Aujourd’hui, nous sommes toujours entre 45 et 50% des Français qui s’informent principalement avec la télévision. De ce point de vue là, ce média n’est pas négligeable.

À certains moments, la télévision recueille des audiences considérables lors des allocutions télévisées comme nous avons pu le voir durant la crise sanitaire. Les interventions du président de la République ont atteint des chiffres importants, on a touché les 20 millions. La télévision touche un public généraliste, à peu près l’ensemble de la population, mais particulièrement les personnes les plus âgées donc celles qui s’intéressent le plus à la politique. Et cela va souvent ensemble car plus on est âgé plus on s’intéresse à la politique et plus on vote.

Par rapport à d’autres sources d’informations, la télévision est une source et un vecteur qui affiche un débat politique. On échange des arguments et des points de vue contraires sont exposés. Sur Internet, on a tendance à rester dans des bulles de filtre, c’est à dire à partager des informations avec des personnes qui pensent comme soi. Il y a aussi de l’homophilie politique où l’on n’est pas exposé à des points de vue contraires, mais sur Twitter on est dans une démarche militante d’expression de ses opinions et moins dans une perspective de discussion.

Il y a donc un biais de confirmation plutôt qu’un biais de conviction ?

François-Bernard Huyghe : Il y a un biais de confirmation, certes. La télévision reste un outil d’exposition, le meilleur moyen de se faire voir par des millions de gens. Cela ne peut évidemment pas être sans influence mais elle impose moins les convictions dans un nouvel environnement médiatique, notamment des réseaux sociaux. Depuis Giscard ou Mitterrand, on ne se pose plus guère la question de savoir si la télévision a pu faire basculer le second tour : au plus accentuer des tendances. La télévision n’est pas une cause unique et toute puissante de ce que penserait un public passif et fasciné.

Avec l ’ avènement des réseaux sociaux, les Français font-ils alors toujours confiance à la télévision ?

François-Bernard Huyghe : Desdizaines d’études montrent les différences dans la consommation de la télévision par rapport aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux de multiples contenus permettent de se renforcer dans ses convictions, en créant des liens avec des gens « comme vous » et en commentant, recommandant, évaluant ... Sur les réseaux sociaux il est très facile de se prouver qu’on a raison.

Quant à la confiance en général, voir depuis des années baromètre de la Croix sur la confiance dans les médias. Les Français ont très peu confiance dans les médias, en particulier dans la télévision (même s’ils se méfient théoriquement beaucoup des réseaux sociaux). Les Français sont méfiants face à leurs élites, leurs institutions et leurs médias.

Thierry Vedel : Depuis 1990 avec le choc de la guerre d’Irak et l’invasion du Koweit, il y a une tendance lourde à la baisse de confiance envers les médias. On est aujourd’hui autour de 20 % de confiance envers les médias, derrière on ne trouve que les partis politiques. Mais il y a un paradoxe car même s’ils n’ont plus confiance, les Français restent de gros consommateurs de télévision. C’est un comportement que l’on observe régulièrement à propos des chaînes d’information en continu. La population est très critique à leur propos et pourtant leur audience a cru depuis ces quinze dernières années. La critique est telle qu’actuellement des journalistes ont parfois du mal à faire leur travail et à se rendre dans des manifestations.

L’écoute de la télévision a changé. Autrefois elle était linéaire, concentrée sur le journal télévisé et quelques émissions de débats et de magazines. Aujourd’hui, elle est plus fragmentée. Le JT est moins regardé et l’information est picorée à gauche et à droite.

La télévision permet-elle de toucher un public plus large alors que les réseaux sociaux parlent plus au socle militant ?

Thierry Vedel : La télévision a une puissance de frappe inégalée. On peut toucher d’un seul coup plusieurs millions de personnes rien qu’au travers du JT. TF1 et France 2 font, à deux, 5 à 7 millions de téléspectateurs, très peu de réseaux sociaux ont cette puissance. Le public est un peu plus diversifié et généraliste. Les réseaux sociaux ont des publics un peu plus particuliers. Je ne dirais pas forcément militant car cela dépend des réseaux sociaux. Il faut faire des distinctions.

Facebook a un public assez généraliste, mais qui s’intéresse beaucoup moins à la politique. On va toucher à travers Facebook de manière incidente ou accidentelle la politique. Je distingue trois réseaux d’échanges politiques : Facebook, Twitter (plus militant et activiste avec des personnes engagées et organisées) et YouTube. Sur ce dernier, on a beaucoup moins de données sur les pratiques d’utilisation, mais il y a des chaînes qui touchent un public important avec souvent des personnes convaincues.