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Un montage de photos d'archives de Mark Zuckerberg et d'Elon Musk.
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BRAS DE FER TECHNOLOGIQUE

11 juillet 2026

Elon Musk et Mark Zuckerberg ont raté le virage de l’IA mais voilà comment ils comptent se rattraper

Longtemps dominée par OpenAI, Anthropic et, dans une moindre mesure, Google, la première vague de l'intelligence artificielle a laissé Elon Musk et Mark Zuckerberg en retrait sur les grands modèles de langage. Mais la compétition est loin d'être terminée. Agents autonomes, infrastructures de calcul, centres de données et applications industrielles pourraient bien redéfinir les rapports de force. Les deux milliardaires misent désormais sur cette nouvelle phase pour revenir au premier plan.

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MOTS-CLES

Elon Musk , Mark Zuckerberg , innovation , Intelligence Artificielle , IA , Grok , Meta , OpenAI , Claude , Gemini , États-Unis , Silicon Valley , Chine , Anthropic , Facebook , Twitter , Tesla , SpaceX

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Clech
Polytechnicien

Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".

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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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