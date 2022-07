Elisabeth Borne : les petites abjections de Mathilde Panot !

Mathilde Panot, députée LFI, a qualifié la Première ministre Elisabeth Borne de "rescapée".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Quand Elisabeth Borne a prononcé son discours de politique générale, elle a été fréquemment et bruyamment interrompue. Brouhaha, cris, protestations…

C’était de bonne guerre, les députés aiment se montrer et donner de la voix. On suppose que leurs électeurs en redemandent. Puis est venu le temps pour Mathilde Panot, présidente du groupe Nupes à l’Assemblée, de prendre la parole.

Elle a lancé à Elisabeth Borne : « vous êtes une rescapée » ! Pour qui connaît l’histoire familiale d’Elisabeth Borne, c’est pour le moins infâme. De toutes parts et pas seulement du côté de la macronie, on s’est indigné et on a protesté. Mathilde Panot se défend comme elle peut. Elle a, affirme-t-elle, voulu dire « rescapée du suffrage universel ». Venant d’une amie de Jeremy Corbyn, l’antisémite anglais, il y a là matière à suspicion.

Le coup de grâce contre Mathilde Panot est venu de là où elle ne l’attendait pas. En effet, Alexis Corbière s’est joint au concert des indignés. Voici ce qu’il a écrit à propos des mots de Mathilde Panot : « une potion infâme. Je réclame une commission d’enquête interne pour savoir quelle est la plume indigente qui a écrit ça ».

Comme à la bataille navale, Mathilde Panot, touchée, coulée.

Quant à l’histoire d’Elisabeth Borne, la voici. Elle est la fille d’un résistant juif déporté à Auschwitz et qui en a réchappé. Son nom d’origine est Bornstein. Après la guerre, beaucoup de Juifs survivants ou rescapés ont changé de nom. Ils avaient de bonnes raisons de le faire.

À Lire Aussi

Voteriez-vous la confiance à Elisabeth Borne ?