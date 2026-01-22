©
L'alcool est un bon exemple du fonctionnement de la détoxification, car tout ce que vous buvez est directement traité par le foie.
22 janvier 2026
Eliminez vos toxines : la vérité sur les cures détox par une spécialiste du foie
Chaque année en janvier, la même vague de promesses de « détox » déferle. Cure de jus, tisanes détox, gélules de charbon et « réinitialisations » du foie : tous ces produits véhiculent le même discours : vous avez fait des excès pendant les fêtes, votre corps est saturé de toxines et il vous faut un produit pour les éliminer.
5 min de lecture
Le professeur Lalor est chercheur principal au Centre de recherche sur le foie et la gastro-entérologie et universitaire, occupant les fonctions de tuteur et de responsable de module dans les cours de la faculté de médecine de Birmingham.
