POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'alcool est un bon exemple du fonctionnement de la détoxification, car tout ce que vous buvez est directement traité par le foie.

©

L'alcool est un bon exemple du fonctionnement de la détoxification, car tout ce que vous buvez est directement traité par le foie.

A SAVOIR

22 janvier 2026

Eliminez vos toxines : la vérité sur les cures détox par une spécialiste du foie

Chaque année en janvier, la même vague de promesses de « détox » déferle. Cure de jus, tisanes détox, gélules de charbon et « réinitialisations » du foie : tous ces produits véhiculent le même discours : vous avez fait des excès pendant les fêtes, votre corps est saturé de toxines et il vous faut un produit pour les éliminer.

Photo of Trish Lalor
Trish Lalor Go to Trish Lalor page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

détox , foie , Alcool , toxines , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Trish Lalor image
Trish Lalor

Le professeur Lalor est chercheur principal au Centre de recherche sur le foie et la gastro-entérologie et universitaire, occupant les fonctions de tuteur et de responsable de module dans les cours de la faculté de médecine de Birmingham.

Populaires

1Dans la tête de Donald Trump : les Européens comprennent-ils vraiment à qui ils ont affaire ?
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
5Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
6Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui
7Lapsus en série de Trump à Davos, « jokes » de l‘ambassadeur US à Reykjavík : après le Groenland, l’Islande ?