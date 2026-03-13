POLITIQUE
Un homme vote au premier tour des élections législatives, le 30 juin 2024.
13 mars 2026

ElectionScope : à quoi pourraient ressembler les résultats des élections municipales des 15 et 22 mars

A côté d’une stabilité attendue pour sept équipes sortantes sur dix, une désunion plus coûteuse pour la droite que pour la gauche.

Véronique Jérôme et Bruno Jérôme

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Jérôme image
Véronique Jérôme

Véronique Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.

Bruno Jérôme image
Bruno Jérôme

Bruno Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.