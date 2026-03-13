SIMULATION
13 mars 2026
ElectionScope : à quoi pourraient ressembler les résultats des élections municipales des 15 et 22 mars
A côté d’une stabilité attendue pour sept équipes sortantes sur dix, une désunion plus coûteuse pour la droite que pour la gauche.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.
Bruno Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Véronique Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.
Bruno Jérôme est Docteur en sciences économiques et Maître de conférences à l’Université Panthéon – Assas Paris-Saclay.