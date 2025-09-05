Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 6 heures
Une interdiction de critiquer l’immigration qui ne passe pas : Cologne se casse les dents sur la réalité de l’Allemagne

Un accord politique a été signé la semaine dernière dans la ville allemande de Cologne entre sept partis représentant l'essentiel des forces politiques moins l'AFD visant à empêcher toute critique de l'immigration durant la campagne électorale. De quoi faire les affaires du parti d'extrême droite qui se retrouve seul à évoquer un sujet de préoccupation majeur pour les électeurs, et pourrait en tirer de nombreux soutiens.

avec Sabine Beppler-Spahl
author imageSabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

