Bouleversement politique

Une interdiction de critiquer l’immigration qui ne passe pas : Cologne se casse les dents sur la réalité de l’Allemagne

Un accord politique a été signé la semaine dernière dans la ville allemande de Cologne entre sept partis représentant l'essentiel des forces politiques moins l'AFD visant à empêcher toute critique de l'immigration durant la campagne électorale. De quoi faire les affaires du parti d'extrême droite qui se retrouve seul à évoquer un sujet de préoccupation majeur pour les électeurs, et pourrait en tirer de nombreux soutiens.