Le maire du Havre, Édouard Philippe, à la sous-préfecture du Havre, le 13 janvier 2025. (Image d'illustration)

Le maire du Havre, Édouard Philippe, à la sous-préfecture du Havre, le 13 janvier 2025. (Image d'illustration)

© LOU BENOIST / AFP

OPERATION SEDUCTION PATRONALE

6 novembre 2025

Édouard Philippe dévoile son “deal fiscal XXL” : 50 milliards de baisse d’impôts pour relancer la production

L’ancien Premier ministre, désormais candidat déclaré à l’Élysée, propose un “deal fiscal” d’une ampleur inédite : 50 milliards d’euros de baisse d’impôts de production, compensés par une réduction équivalente d’aides publiques jugées “improductives”.

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

