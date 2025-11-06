Le maire du Havre, Édouard Philippe, à la sous-préfecture du Havre, le 13 janvier 2025. (Image d'illustration)
Édouard Philippe dévoile son “deal fiscal XXL” : 50 milliards de baisse d’impôts pour relancer la production
L’ancien Premier ministre, désormais candidat déclaré à l’Élysée, propose un “deal fiscal” d’une ampleur inédite : 50 milliards d’euros de baisse d’impôts de production, compensés par une réduction équivalente d’aides publiques jugées “improductives”.
