GUERRE EN UKRAINE

8 mars 2026

Economie de la mort 2.0 : pourquoi le système russe commence à vaciller

Depuis 2022, la Russie a mis en place un système singulier pour soutenir son effort de guerre : transformer la participation au front - et même la mort - en ressource économique pour les familles. Ce modèle, que certains qualifient d’« économie de la mort », a permis au Kremlin d’éviter une mobilisation massive. Mais à mesure que la guerre s’enlise, ses limites financières, sociales et militaires commencent à apparaître.