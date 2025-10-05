Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Environnementil y a 1 heures
L'éco-score textile est entré en vigueur le 1er octobre 2025.
L'éco-score textile est entré en vigueur le 1er octobre 2025. © DR / Capture d'écran Twitter
L’éco-score des vêtements : gadget pseudo environnemental ou outil utile ?

L’éco-score textile, qui est entré en vigueur sur les étiquettes depuis le 1er octobre, entend guider les consommateurs vers des choix vestimentaires plus respectueux de l’environnement, en affichant l'impact écologique des vêtements. Inspiré du Nutri-Score, cet outil repose sur une analyse du cycle de vie enrichie. Est-ce un outil utile de transformation écologique ou un simple vernis moral aux effets pervers ?

avec Alexandre BaumannetEmilie CoutantetElisabeth Laville
author imageAlexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

author imageEmilie Coutant
Emilie Coutant est sociologue, consultante en mode, médias, tendances, risques et addictions.
Docteur de l’Université Paris V, elle a soutenu une thèse intitulée “Le mâle du siècle : mutation et renaissance des masculinités. Archétypes, stéréotypes, et néotypes masculins dans les iconographies médiatiques” (2011). Fondatrice et dirigeante de la société d’études qualitatives et prospectives Tendance Sociale, elle réalise études et enquêtes sociologiques pour le compte d’entreprises ou d’institutions. Enseignante dans diverses universités et écoles de mode, elle est également Présidente du Groupe d’Etude sur la Mode (GEMode), rédactrice éditoriale des Cahiers Européens de l’Imaginaire et secrétaire du Longeville Surf Club.
author imageElisabeth Laville

Diplômée d’HEC en 1988, Elisabeth a passé quelques années au planning stratégique de deux agences de publicité avant de créer Utopies en 1993. Elle est depuis reconnue comme l’une des expertes européennes du développement durable, a reçu le Prix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires de l’année en 2008 et a été faite Chevalier de la Légion d’Honneur cette même année. Elle est l’auteur du best-seller « L’entreprise verte » et de plusieurs autres ouvrages. Elle siège au Conseil d’Administration de Nature & découvertes, de Rabot Dutilleul et de plusieurs ONG ou fondations (dont Unis-Cités et la Fondation Tour du Valat).

Voir la bio »

