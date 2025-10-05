Environnementil y a 1 heures
Nouvel indicateur
L’éco-score des vêtements : gadget pseudo environnemental ou outil utile ?
L’éco-score textile, qui est entré en vigueur sur les étiquettes depuis le 1er octobre, entend guider les consommateurs vers des choix vestimentaires plus respectueux de l’environnement, en affichant l'impact écologique des vêtements. Inspiré du Nutri-Score, cet outil repose sur une analyse du cycle de vie enrichie. Est-ce un outil utile de transformation écologique ou un simple vernis moral aux effets pervers ?