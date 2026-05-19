ELEMENTS DE REPONSE
19 mai 2026
Ebola pourrait-il un jour devenir une menace pour nous ?
En l’absence de vaccin contre le virus Bundibugyo, les autorités sanitaires s’appuient exclusivement sur l’isolement des patients et les mesures de prévention pour contenir l’épidémie d’Ebola. Si la situation reste maîtrisable à court terme, sa persistance ou sa survenue en contexte instable, comme une zone de conflit, pourrait compliquer fortement la réponse internationale et augmenter le risque sanitaire.
2 min de lecture
MOTS-CLESEbola , vaccin , épidémie , hantavirus , Covid-19
THEMATIQUESSanté
Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.
Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).
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Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.
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