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Un agent de santé frontalier au poste de Busunga entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo vérifie la température d'un voyageur à l'aide d'un thermomètre infrarouge sans contact à Bundibugyo, le 18 mai 2026.
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ELEMENTS DE REPONSE

19 mai 2026

Ebola pourrait-il un jour devenir une menace pour nous ?

En l’absence de vaccin contre le virus Bundibugyo, les autorités sanitaires s’appuient exclusivement sur l’isolement des patients et les mesures de prévention pour contenir l’épidémie d’Ebola. Si la situation reste maîtrisable à court terme, sa persistance ou sa survenue en contexte instable, comme une zone de conflit, pourrait compliquer fortement la réponse internationale et augmenter le risque sanitaire.

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MOTS-CLES

Ebola , vaccin , épidémie , hantavirus , Covid-19

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).