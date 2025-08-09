Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 26 juillet au 1 août

Franceil y a 3 heures
L'Eglise.
L'Eglise. © Reuters
S.O.S patrimoine

Durant l’été, les actes de vandalisme se multiplient contre le patrimoine religieux dans le plus grand silence

L’affaire Notre-Dame de Roubaix remet en lumière une tendance lourde: actes contre les églises en hausse, profils d’auteurs variés et parfois explicitement anti-chrétiens, jusqu’aux prêtres et fidèles pris pour cibles. À cette violence s’ajoute un autre fléau, plus silencieux: le défaut d’entretien, des budgets locaux exsangues et des édifices laissés à la vétusté.

avec Marc Eynaud
author imageMarc Eynaud

Journaliste arpentant le Boulevard Voltaire, également membre du comité éditorial de l'Incorrect.

Voir la bio »

Durant l’été, les actes de vandalisme se multiplient contre le patrimoine religieux dans le plus grand silence

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

ReligionHistoireSociété