S.O.S patrimoine

Durant l’été, les actes de vandalisme se multiplient contre le patrimoine religieux dans le plus grand silence

L’affaire Notre-Dame de Roubaix remet en lumière une tendance lourde: actes contre les églises en hausse, profils d’auteurs variés et parfois explicitement anti-chrétiens, jusqu’aux prêtres et fidèles pris pour cibles. À cette violence s’ajoute un autre fléau, plus silencieux: le défaut d’entretien, des budgets locaux exsangues et des édifices laissés à la vétusté.