Best-Of du 20 au 26 septembre

Europeil y a 2 heures
Force Européenne. (Image d'illustration)
Force Européenne. (Image d'illustration) © Reuters
Europe fragile, Europe ambitieuse

D’un sommet l’autre, l’Europe, une ambition à mi-temps

Copenhague accueille cette semaine deux sommets aux enjeux stratégiques. Le 1er octobre, les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont travaillé à renforcer la capacité de défense du continent, dans un contexte marqué par l’invasion russe de l’Ukraine et la nécessité d’une autonomie militaire à l’horizon 2030. Le 2 octobre, ce sont plus de quarante dirigeants réunis dans le cadre de la Communauté politique européenne – États membres de l’UE mais aussi voisins directement concernés par la menace russe – qui se rencontrent pour penser ensemble la sécurité du Vieux Continent. Deux formats différents, mais une même interrogation : l’Europe peut-elle dépasser ses contradictions et peser réellement sur la scène géopolitique mondiale ?

avec Max-Erwann GastineauetCyrille Bret
author imageMax-Erwann Gastineau

Max-Erwann Gastineau est essayiste, spécialiste des questions internationales. Il a étudié au Canada et à Trinité-et-Tobago, avant de travailler en Chine, aux Nations unies, à l’Assemblée nationale, puis dans le monde de l’énergie. Il est l'auteur de L'Ère de l'affirmation : répondre au défi de la désoccidentalisation (Le Cerf, 2023).

author imageCyrille Bret

Cyrille Bret enseigne à Sciences Po Paris.

