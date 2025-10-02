Europe fragile, Europe ambitieuse

D’un sommet l’autre, l’Europe, une ambition à mi-temps

Copenhague accueille cette semaine deux sommets aux enjeux stratégiques. Le 1er octobre, les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont travaillé à renforcer la capacité de défense du continent, dans un contexte marqué par l’invasion russe de l’Ukraine et la nécessité d’une autonomie militaire à l’horizon 2030. Le 2 octobre, ce sont plus de quarante dirigeants réunis dans le cadre de la Communauté politique européenne – États membres de l’UE mais aussi voisins directement concernés par la menace russe – qui se rencontrent pour penser ensemble la sécurité du Vieux Continent. Deux formats différents, mais une même interrogation : l’Europe peut-elle dépasser ses contradictions et peser réellement sur la scène géopolitique mondiale ?