THE WORLD IN MAPS
9 août 2026
Du cricket à la lutte : panorama des sports préférés en Asie
Du football au cricket, du baseball à la lutte, l’Asie affiche une diversité sportive à l’image de ses cultures et de son histoire. Si le football domine dans une grande partie du continent, le cricket règne en Asie du Sud, tandis que le basketball, le baseball ou encore des disciplines traditionnelles comme la lutte et le tir à l’arc occupent une place centrale dans plusieurs pays.
2 min de lecture
MOTS-CLESsport , Asie , Chine , Japon , Philippines , Vietnam , Indonésie , Thaïlande , Malaisie , Mongolie , cricket , lutte , badminton , Football , tir à l'arc , baseball , basketball , Sportifs , popularité , Arabie Saoudite , Kazakhstan , panorama , carte , monde , The World in Maps
THEMATIQUESSport
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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