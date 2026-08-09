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Du cricket à la lutte : panorama des sports préférés en Asie

Du football au cricket, du baseball à la lutte, l’Asie affiche une diversité sportive à l’image de ses cultures et de son histoire. Si le football domine dans une grande partie du continent, le cricket règne en Asie du Sud, tandis que le basketball, le baseball ou encore des disciplines traditionnelles comme la lutte et le tir à l’arc occupent une place centrale dans plusieurs pays.