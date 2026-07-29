SYSTEMATIQUE
29 juillet 2026
Du covid aux fumées toxiques des incendies : les masques FFP2, symptômes du mal français ?
Face aux réchauffements climatiques et aux épidémies, la France privilégie la gestion de crise ponctuelle au lieu de bâtir une vraie stratégie de prévention durable, usant de mesures d'urgence obsolètes comme totems face à des risques désormais structurels.
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THEMATIQUESFrance
Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.
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Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.