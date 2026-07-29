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Un pompier lutte contre un incendie de forêt à Saint-Jean-d'Illac, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le 26 juillet 2026, alors qu'un feu ravage la forêt au nord du bassin d'Arcachon (Gironde).
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SYSTEMATIQUE

29 juillet 2026

Du covid aux fumées toxiques des incendies : les masques FFP2, symptômes du mal français ?

Face aux réchauffements climatiques et aux épidémies, la France privilégie la gestion de crise ponctuelle au lieu de bâtir une vraie stratégie de prévention durable, usant de mesures d'urgence obsolètes comme totems face à des risques désormais structurels.

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MOTS-CLES

masques , FFP2 , Covid-19 , feux de forêt , incendies , crise , risques climatiques

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Desbiolles

Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.