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Vieillesse (illustration)
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GRAND TRI

27 mars 2026

Döstädning : quand le ménage de la mort suédois part à la conquête du monde

La peintre suédoise Margareta Magnusson est décédée le 12 mars à l'âge de 92 ans. Elle est devenue célèbre en 2017 pour avoir inventé le concept astucieux et humoristique de döstädning dans un livre connu en anglais sous le titre The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Le livre a été rapidement traduit dans un nombre impressionnant de langues, exportant la notion de « nettoyage de mort » à l'international.

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MOTS-CLES

döstädning , death cleaning , ethnologie , société , mort , vieillesse , rangement , tri

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Lynn Akesson
Professeure émérite

Professeure émérite d'ethnologie au Département des arts et des sciences culturelles de l'Université de Lund

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