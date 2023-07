Des personnes font la sieste sur un lit dans un magasin Ikea pour échapper à la chaleur à Hangzhou, en Chine, le 24 juillet 2017.

Le Dr Marc Rey est président de l' Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Neurologue, il a été responsable du Centre du Sommeil de l’Hôpital de la Timone – AP-HM à Marseille.

Atlantico : Alors que les fortes chaleurs arrivent, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à trouver le sommeil. Pourquoi ce phénomène se produit-il ?

Marc Rey : Le corps humain a une température plus basse le matin qu'en fin de soirée, avant de se coucher. En effet, au réveil, la température corporelle avoisine les 36,5 degrés, alors qu'elle atteint environ 37,5 degrés le soir. En somme, notre corps perd de la chaleur pendant la nuit, ce qui peut compromettre la qualité de notre sommeil lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque notre température corporelle ne parvient pas à baisser suffisamment pendant la nuit, nous ressentons une sensation désagréable et nous sommes moins reposés. On parle donc d'un "épisode caniculaire" lorsque la chaleur nocturne est excessive.

Comment améliorer notre sommeil en été ? Existe-t-il des astuces pour mieux s'endormir et obtenir une meilleure qualité de sommeil ?

- Tout d'abord, qu'il fasse chaud ou froid, il est important de respecter une routine de sommeil cohérente, en allant se coucher et en se réveillant à peu près à la même heure tous les jours.

- Certaines personnes recommandent de s'exposer au soleil pour réguler notre horloge biologique. Bien que cela puisse être théoriquement vrai, il est préférable, lorsqu'il fait chaud, de maintenir les chambres à coucher dans l'obscurité afin de pouvoir dormir dans un environnement frais. Il est donc conseillé de fermer les volets et de laisser circuler un courant d'air.

- Contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, prendre une douche ou un bain frais avant de se coucher est le meilleur moyen de se rafraîchir. Si vous avez la chance de vivre près de la mer, se baigner peut également être bénéfique.

- Si vous disposez d'un ventilateur, son utilisation peut être judicieuse. Vous pouvez même placer un linge humide devant celui-ci, car l'évaporation entraînera une sensation de fraîcheur. C'est pour cette raison qu’il fait plus frais sous les arbres que sous un parasol.

- Évidemment, il est préférable d'éviter la consommation de caféine. Le récepteur à l'adénosine, qui favorise l'endormissement, est bloqué par la caféine. Bien évidemment, nous ne sommes pas tous égaux face à ses effets : certaines personnes ne devraient plus boire de café après 14 heures, tandis que d'autres peuvent en boire jusqu'à 18 heures.

- Prendre une sieste dans un endroit ombragé et frais est toujours une bonne idée. Mais attention à ne pas dormir en plein soleil sur la plage lorsqu’il fait trop chaud car le risque d’insolation est bien réel.