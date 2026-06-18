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L’Europe regarde impuissante son épargne financer l'hégémonie technologique américaine.
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ATLANTICO BUSINESS

18 juin 2026

Dopée à l’IA et à la tech, l’économie américaine esquive l’impact de la guerre et siphonne les capitaux européens

Asphyxiée par une régulation précoce et un désert industriel, l’Europe regarde impuissante son épargne financer l'hégémonie technologique américaine. Face à la démesure des budgets outre-Atlantique, le vieux continent risque un déclin historique.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , IA , Intelligence Artificielle , tech , Union-Européenne

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Rémi Bourgeot

Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’IRIS et auteur du site géoéconomique et technologique Epistelem.org.


Ses travaux traitent des défis du développement technologique, des stratégies commerciales et des équilibres monétaires, suivant une perspective internationale et historique. Il a construit sa carrière à la fois en tant qu’économiste dans le secteur financier et expert sur l’Europe et les marchés émergents pour divers think tanks.


Son suivi technologique et sectoriel couvre l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et l’aéronautique, ainsi que les stratégies concurrentielles des grandes puissances dans ces domaines. Ingénieur de l’ISAE-Supaéro, il est également titulaire d’un master de l’École d’économie de Toulouse et d’un doctorat de l’EHESS.